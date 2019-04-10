В Москве электричка сбила пешехода рядом с платформой Тимирязевская

СЕГОДНЯ 11:06 2019-04-10T11:06:06+03:00

На севере Москвы неподалеку от платформы Тимирязевская электричка наехала на пешехода. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В связи с ЧП увеличился интервал следования пригородных поездов Савеловского направления

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На севере Москвы неподалеку от платформы Тимирязевская электричка наехала на пешехода. Об этом в среду, 10 апреля, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Перед столкновением машинист применил экстренное торможение и подал пострадавшему звуковые сигналы, однако избежать трагедии не удалось. На место случившегося была вызвана бригада "Скорой помощи". О состоянии пострадавшего не сообщается; ему была оказана медицинская помощь

Электричка, сбившая пешехода, продолжила движение. В связи с ЧП несколько поездов Савеловского направления Московской железной дороги следуют с увеличенным интервалом.

Ранее сайт kp.ru сообщал о ДТП в центре Москвы. На Крымском валу автомобиль "Скорой помощи" сбил пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте; пострадавший получил травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU