В Москве электричка сбила пешехода рядом с платформой Тимирязевская
На севере Москвы неподалеку от платформы Тимирязевская электричка наехала на пешехода. Об этом в среду, 10 апреля, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.
Перед столкновением машинист применил экстренное торможение и подал пострадавшему звуковые сигналы, однако избежать трагедии не удалось. На место случившегося была вызвана бригада "Скорой помощи". О состоянии пострадавшего не сообщается; ему была оказана медицинская помощь
Электричка, сбившая пешехода, продолжила движение. В связи с ЧП несколько поездов Савеловского направления Московской железной дороги следуют с увеличенным интервалом.
Ранее сайт kp.ru сообщал о ДТП в центре Москвы. На Крымском валу автомобиль "Скорой помощи" сбил пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте; пострадавший получил травмы и был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU