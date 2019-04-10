Чайка заявил о росте нарушений со стороны следователей за последние 10 лет

СЕГОДНЯ 11:47 2019-04-10T11:47:51+03:00

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За последние 10 лет число допущенных следователями нарушений выросло в 2,5 раза, при этом количество зарегистрированных преступлений за этот же период снизилось. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

"В минувшем году количество нарушений законодательства, допущенных следователями всех ведомств, вновь увеличилось почти на 6%. А за последние 10 лет произошел их рост в 2,5 раза (с 537 тыс. в 2009 году до 1 млн 300 тыс. в 2018 году)", - сказал генпрокурор, выступая с докладом в Совете Федерации.

Чайка подчеркнул, что число зарегистрированных преступлений за последние 10 лет снизилось в 1,5 раза (с 3 млн до 2 млн), в связи с чем нагрузка на следователей сократилась. Говоря о допускаемых следователями нарушениях, Чайка отметил, что предварительное следствие в 38% уголовных дел, четверть из которых являются делами о преступлениях небольшой тяжести, затягивается. "И это при том, что по-прежнему почти 70% дел рассматривается судом в особом порядке, без исследования доказательств, что еще на досудебной стадии формирует отношение к ним, как к не требующим значительных трудозатрат", - приводит ТАСС слова Чайки.

В своем докладе Чайка также отметил увеличение количества тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений экономической направленности и повторных правонарушений на фоне общего снижения преступности. "Второй год фиксируется двукратное увеличение преступлений, совершенных с использованием информационных технологий", - добавил генпрокурор.

ИСТОЧНИК KP.RU