Вдова артиста Дмитрия Марьянова отказалась от госпитализации

СЕГОДНЯ 11:48 2019-04-10T11:48:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Несколько дней назад самочувствие Ксении Бик - вдовы артиста Дмитрия Марьянова – резко ухудшилось в связи с обострением заболевания почек. Несмотря на то, что приехавшие по вызову врачи, настаивали на госпитализации, она решила их не слушать и осталась дома.

«Предлагали ложиться, я отказалась. Мне нужно быть завтра в одном очень важном месте. Это только кудрям позволено трижды переносить дату съемок, и я там буду», - приводит «Стархит» ее слова.

Бик добавила, что впервые в жизни чувствует себя настолько слабой и беспомощной. В настоящее время, по словам женщины, у нее есть только одна надежда и опора – ее дочь.

Напомним, 5 октября 2017 года друзья доставили актера Дмитрия Марьянова в закрытый реабилитационный центр в подмосковной Лобне в состоянии запоя. 15 октября актеру стало плохо, он потерял сознание, работники центра отвезли его в Лобненскую больницу. Однако врачи не смогли ничего сделать - оторвался тромб.

Вдова Дмитрия Марьянова Ксения Бик: У нас была любовь на разрыв аорты 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU