Госдума приняла законопроект, упрощающий выплаты семьям с детьми

СЕГОДНЯ 11:49 2019-04-10T11:49:11+03:00

Теперь родители могут получать пособия не только по месту прописки, но и по месту проживания

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Госдума приняла во втором чтении законопроект, который упрощает процедуру получения выплат семьям с детьми. Теперь родители, которые родили или усыновили первого или второго ребенка, могут обращаться за пособиями не только по месту прописки, но и по месту фактического проживания.

Родители должны будут извещать соответствующие органы исполнительной власти субъекта и территориальные органы Пенсионного фонда в случае переезда на новое место жительства. А вся информация о получателях выплат будет храниться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

- Люди, которые решили переехать не должны оставаться за бортом социальных гарантий. Мы должны гарантировать россиянам получение всех положенных выплат. Данный законопроект – шаг в поддержку родителей, прокомментировал ФАН депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Какие пособия положены родителям (здесь)

ИСТОЧНИК KP.RU