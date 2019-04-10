2019-04-10T11:49:11+03:00
Общество

Госдума приняла законопроект, упрощающий выплаты семьям с детьми

Теперь родители могут получать пособия не только по месту прописки, но и по месту проживания
Елена АКИМОВА
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Получать пособия на детей будет легчеПолучать пособия на детей будет легчеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Госдума приняла во втором чтении законопроект, который упрощает процедуру получения выплат семьям с детьми. Теперь родители, которые родили или усыновили первого или второго ребенка, могут обращаться за пособиями не только по месту прописки, но и по месту фактического проживания.

Родители должны будут извещать соответствующие органы исполнительной власти субъекта и территориальные органы Пенсионного фонда в случае переезда на новое место жительства. А вся информация о получателях выплат будет храниться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

- Люди, которые решили переехать не должны оставаться за бортом социальных гарантий. Мы должны гарантировать россиянам получение всех положенных выплат. Данный законопроект – шаг в поддержку родителей, прокомментировал ФАН депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Какие пособия положены родителям (здесь)

ИСТОЧНИК KP.RU

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