В Москве сотрудник турфирмы проиграл деньги клиентов на ставках

СЕГОДНЯ 12:12 2019-04-10T12:42:57+03:00

Сотрудник турфирмы проиграл на ставках в букмекерской конторе более 500 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

О своем проступке "ловец удачи" сообщил начальству в записке, после чего сбежал

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Московские полицейские разыскивают сотрудника турфирмы Coral Travel, который проиграл на ставках в букмекерской конторе больше полумиллиона рублей, внесенных клиентами в счет оплаты туристических путевок.

Согласно данным источника "КП" в правоохранительных органах, с заявлением об инциденте к стражам порядка обратилась сама генеральный директор компании. Женщина пришла в отделение в понедельник, 8 апреля, и рассказала о странной записке, обнаруженной накануне в офисе.

В послании содержалось признание одного из работников в том, что он проиграл деньги компании на ставках. Общая сумма ущерба составила порядка 680 тысяч рублей и затронула шестерых клиентов турфирмы, которые собирались отдохнуть за границей.

Примечательно, что раньше мужчину уже ловили за подобным занятием в других компаниях. Москвич также похищал средства, "сливал" их на ставках, а потом каялся начальникам. Каждый раз ущерб возмещали его родные, а самого игрока даже отправляли на реабилитацию, похоже, безуспешно.

Сайт kp.ru писал о том, что несколько лет назад азарт сыграл злую шутку и с жителем Новокузнецка. Мужчина настолько увлекся ставками, что начал красть деньги из сейфа своей тещи. Общая сумма ущерба составила порядка 3 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU