В парламенте России прокомментировали сравнение Крыма и Голанских высот
США представляют собой "гангстера" на мировой арене, для которого есть только один закон — его личные интересы, а потому договориться с ним о мире практически невозможно. Такое мнение высказал депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя недавнее заявление американского госсекретаря Майка Помпео.
Сайт kp.ru писал о том, что глава внешнеполитического ведомства призвал не сравнивать ситуацию с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединение Крыма с Россией, поскольку это якобы совершенно "разные" вещи.
"США живут по принципу "друзьям можно всё, а Россия всегда виновата". Вооружённый захват сирийской территории — это, оказывается, всемирное благо, а народное волеизъявление в Крыму — вселенское зло", — сказал депутат в интервью телеканалу RT.
Его позицию поддержал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, который назвал такое заявление Помпео "ярким примером политики двойных стандартов". По словам сенатора, у России гораздо больше прав на воссоединение с полуостровом, чем у Израиля на аннексию Голанских высот, ведь при передаче Крыма УССР в 1954 году не проводилось никаких референдумов.
"А в 2014 году Крым реализовал своё право на самоопределение и сделал это в соответствии с международными стандартами", - подчеркнул Цеков.
Голанские высоты: почему они так важны для Израиля.Почему Израиль так дорожит Голанами, что готов ради них более полувека конфликтовать с соседом? Причин много. Одна из них — потеря Голанских высот грозит еврейскому государству водным голодом.
ИСТОЧНИК KP.RU