На юго-востоке Москвы из ювелирного магазина похитили украшения на 5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:22 2019-04-10T13:28:24+03:00

На юго-востоке Москвы неизвестный похитил из ювелирного магазина коробку с ювелирными украшениями Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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На юго-востоке Москвы неизвестный похитил из ювелирного магазина коробку с ювелирными украшениями. Общая сумма ущерба, нанесенного преступником, составила 5 миллионов рублей, сообщил источник "Комсомольской правды" в правоохранительных органах.

По имеющимся данным, кража была совершена в дневное время. Похищенная коробка с ювелирными украшениями в момент совершения преступления находилась в нижнем шкафу витрины. Отмечается, что в здании магазина нет тревожной сигнализации, а камеры видеонаблюдения в момент совершения преступления были отключены.

По факту случившегося следствием МВД было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". В настоящий момент полицейские проводят следственные действия с целью установления личности преступника.

Ранее сайт kp.ru сообщал о краже большого количества детской одежды из частного дома в Москве. Тогда преступники похитили 8 коробок с верхней детской одеждой стоимостью 250 000 рублей, 15 коробок с детской обувью стоимостью 50 000 рублей, а также сейф стоимостью 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU