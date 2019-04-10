На юго-западе Сирии завершается восстановление плотины

СЕГОДНЯ 13:20 2019-04-10T13:20:46+03:00

Местные жители возвращаются в свои дома в Сирии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В сирийской провинции Эль-Кунейтра заканчивают работы по восстановлению плотины. Для засушливого региона она имеет важное стратегическое значение. После возвращения в свои дома мирные жители начинают заниматься сельским хозяйством и нуждаются в воде для полива.

Несколько лет назад боевики полностью разрушили систему ирригации. А сейчас специалисты укрепляют береговую линию и заново прокладывают трубы к полям местных жителей, передает сайт телеканала «Звезда».

Примечательно, что восстановительные работы в регионе помогли трудоустроить тысячи людей, наполнить рынок платежеспособными покупателями и создать заказы для производителей строительных материалов. Кроме того местных жителей привлекли к восстановлению подачи электричества в отдаленные районы провинции, которые были изолированы после оккупации боевиками, передает «Федеральное агентство новостей».

ИСТОЧНИК KP.RU