2019-04-10T13:47:45+03:00
Происшествия

В Москву вернутся ночные заморозки

Заметное похолодание ожидается в столице на выходных
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ночные заморозки вернутся в Москву к субботеНочные заморозки вернутся в Москву к субботеФото: Олег РУКАВИЦЫН
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На этих выходных - 13 и 14 апреля - в Москву вернутся ночные заморозки, в целом же погода будет пасмурной и дождливой. Такой прогноз дала специалист центра "Фобос" Елена Волосюк.

"С северо-запада навстречу фронтальному разделу начнет опускаться скандинавский антициклон, и собственно, в выходные этот очаг высокого давления постепенно подчинит себе погоду столичного региона", - сказала специалист.

Согласно ее данным, небо будет лишь местами закрыто облаками, при этом в субботу погода ожидается скорее пасмурная. Весьма вероятны осадки. Температура воздуха днем составит порядка 6..8 градусов тепла, а вот ночью столбики термометров могут опуститься ниже нулевой отметки - до -2 градусов (местами даже до -4). При этом в случае выпадения осадков к дождю может примешиваться снег.

В воскресенье же дневная температура окажется на уровне 7..9 градусов. Возможен сильный ветер до с порывами 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление, в основном, повышено, на уровне 750-751 мм ртутного столба, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что, по прогнозам синоптиков, уже к 20 апреля с улиц столицы должны окончательно исчезнуть последние сугробы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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