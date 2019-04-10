2019-04-10T14:00:41+03:00
Выборы президента Украины 2019

В МИД РФ заявили о многочисленных нарушениях на украинских выборах

Международные наблюдатели выявили факты злоупотребления властью, подкупа избирателей и манипуляций со списками
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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МИД заявил о нарушении демократических норм на украинских выборахМИД заявил о нарушении демократических норм на украинских выборахФото: REUTERS
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Первый тур выборов президента Украины прошел с многочисленными нарушениями общепринятых демократических норм. Такое заявление сделал статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин

"Выявлены факты злоупотребления административным ресурсом, подкупа избирателей, манипуляций с избирательными списками и тому подобное", - сказал дипломат.

По его словам, все эти инциденты были публично отмечены международными наблюдателями, теперь же остается лишь дождаться итогов второго тура, поскольку делать окончательные выводы пока преждевременно, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что 31 марта на Украине состоялся первый тур выборов президента. В лидеры выбились кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. Именно они поборются за высший руководящий пост во втором туре. К слову, российских наблюдателей в стране не пустили.

Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики.Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики перед дебатами. Медэкспертиза была одним из условий проведения дискуссии. Дебаты должны пройти 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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