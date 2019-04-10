2019-04-10T14:20:15+03:00
Политика

Часть представителей Киева не явилась на заседание гумподгруппы в Минске

Сразу три человека не смогли приехать на встречу участников контактной группы по ситуации в Донбассе из-за "болезни"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представители Киева не явились на заседание гумподгруппы в МинскеПредставители Киева не явились на заседание гумподгруппы в МинскеФото: REUTERS
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Большая часть уполномоченных представителей Украины так и не появилась на очередном заседании контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщил член делегации от самопровозглашенной Луганской народной республики Родион Мирошник.

"Украинскую делегацию охватила странная болезнь. Как минимум трех представителей Киева на переговорах не будет", - сказал политик.

Так, по его словам, отсутствуют полпред Украины в контактной группе Евгений Марчук, представитель в гуманитарной группе Ирина Геращенко и представитель в политической подгруппе Александр Моцик. Неожиданная "болезнь" последнего, к слову, ставит под угрозу само заседание в политгруппе.

Стоит отметить, что еще в преддверии встречи Мирошник говорил о том, что отдельные украинские представители, вероятнее всего, не явятся на мероприятие, поскольку у команды президента страны Петра Порошенко сейчас есть "гораздо более важные для них задачи", а именно "стремление сохранить свою власть", передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее председатель украинского политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук, который является посредником в переговорном процессе по Донбассу, признал незаинтересованность Киева в минских соглашениях. Более того, по словам политика, властей страны даже не волнует судьба жителей юго-востока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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