2019-04-10T14:32:57+03:00
Экономика

СК выступил за перевод основателя Baring Vostok под домашний арест

Ходатайство следствия Басманный суд намерен рассмотреть в четверг, 11 апреля
Елена ГИЛЬМАНОВА
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СК выступил за перевод основателя Baring Vostok под домашний арестСК выступил за перевод основателя Baring Vostok под домашний арестФото: REUTERS
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Следственный комитет попросил перевести из СИЗО под домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, подозреваемого в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда, где завтра, 11 апреля, в 13.00 назначено заседания по делу бизнесмена.

«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест в отношении обвиняемого Калви», - передает ТАСС слова пресс-секретаря суда Юноны Царевой.

Одновременно следствие выступило за перевод под домашний арест проходящего по одному с Калви делу Алексея Кордичева, экс-председателя правления банка «Восточный».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, основателя крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok задержали в Москве в минувшую пятницу, 15 февраля. На следующий день Басманный суд Москвы арестовал Калви. В апреле представители защиты бизнесмена обжаловала его арест в кассационной инстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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