Туристам пригрозили смертной казнью за селфи на знаменитом пляже Таиланда

СЕГОДНЯ 14:45 2019-04-10T14:45:51+03:00

Многие отдыхающие приходят сюда только для того, чтобы сделать селфи на фоне самолета. Фото:instagram.com/sekwerasuk

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В руководстве аэропорта острова Пхукет пригрозили смертной казнью туристам, которые приходят на пляж Май Кхао специально для того, чтобы сделать зрелищное фото на фоне низко летящего самолета.

Дело в том, что эта береговая полоса находится в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы, и именно с ее стороны лайнеры обычно заходят на посадку. Многие туристы в погоне за эффектными селфи доходят до того, что проникают на территорию закрытой для посторонних зоны отчуждения и даже заходят на ВПП. Это, в свою очередь, представляет опасность, как для самих "экстремалов", так и для самолетов.

Чтобы как-то разрешить ситуацию в руководстве аэропорта решили расширить зону отчуждения по направлению к морю. Несанкционированный проход на данную территорию будет квалифицироваться как помеха в организации воздушного движения и, согласно таиландскому законодательству, может грозить длительными тюремными сроками и даже смертной казнью, передает Phuket News.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее тайские власти вовсе закрыли один из общественных пляжей для посетителей. Речь идет о знаменитой береговой линии Майя на острове Пхи-Пхи-Ле, где снимался фильм "Пляж" с Леонардо Ди Каприо.

ИСТОЧНИК KP.RU