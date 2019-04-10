2019-04-10T14:45:51+03:00
В мире

Туристам пригрозили смертной казнью за селфи на знаменитом пляже Таиланда

Речь идет о береговой полосе Май Кхао, которая находится в непосредственной близости от аэропорта
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Многие отдыхающие приходят сюда только для того, чтобы сделать селфи на фоне самолета. Фото:instagram.com/sekwerasukМногие отдыхающие приходят сюда только для того, чтобы сделать селфи на фоне самолета. Фото:instagram.com/sekwerasuk
Изменить размер текста:

В руководстве аэропорта острова Пхукет пригрозили смертной казнью туристам, которые приходят на пляж Май Кхао специально для того, чтобы сделать зрелищное фото на фоне низко летящего самолета.

Дело в том, что эта береговая полоса находится в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы, и именно с ее стороны лайнеры обычно заходят на посадку. Многие туристы в погоне за эффектными селфи доходят до того, что проникают на территорию закрытой для посторонних зоны отчуждения и даже заходят на ВПП. Это, в свою очередь, представляет опасность, как для самих "экстремалов", так и для самолетов.

Чтобы как-то разрешить ситуацию в руководстве аэропорта решили расширить зону отчуждения по направлению к морю. Несанкционированный проход на данную территорию будет квалифицироваться как помеха в организации воздушного движения и, согласно таиландскому законодательству, может грозить длительными тюремными сроками и даже смертной казнью, передает Phuket News.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее тайские власти вовсе закрыли один из общественных пляжей для посетителей. Речь идет о знаменитой береговой линии Майя на острове Пхи-Пхи-Ле, где снимался фильм "Пляж" с Леонардо Ди Каприо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Клиенты «Сбербанк Онлайн» второй раз за неделю жалуются на сбои
СК выступил за перевод основателя Baring Vostok под домашний арест
Футбольный союз Нидерландов дисквалифицировал Леонида Слуцкого на два матча за критику арбитра
Часть представителей Киева не явилась на заседание гумподгруппы в Минске
Ученые попросили помощи в выборе имени для новой планеты Солнечной системы
Wikileaks: Ассанжа выдворят из посольства Эквадора через несколько часов или дней
В строительство ГОК на Павловском месторождении вложат 35 млрд рублей
В МИД РФ заявили о многочисленных нарушениях на украинских выборах
В Москву вернутся ночные заморозки
«Олимпийский» получил заявки на проведение дебатов от Порошенко и Зеленского
Зеленский намерен исключить Медведчука из переговоров по Донбассу
Работница ГИБДД четыре года получала зарплату не работая
На юго-востоке Москвы из ювелирного магазина похитили украшения на 5 миллионов рублей
На юго-западе Сирии завершается восстановление плотины
В парламенте России прокомментировали сравнение Крыма и Голанских высот