Совфед одобрил новую редакцию закона о хостелах

СЕГОДНЯ 15:14 2019-04-10T15:14:22+03:00

В соответствии с откорректированной версией документа, инициатива вступит в силу с 1 октября текущего года

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В среду, 10 апреля, Совет Федерации РФ одобрил новую редакцию закона о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов.

В соответствии с новой версией текста документа, закон вступит в силу с 1 октября текущего года. Сенаторы согласились установить переходный период, который позволит владельцам хостелов согласовать свою деятельность с новыми требованиями.

Концепция закона осталась прежней. В Жилищный кодекс вносятся поправки, ставящие под запрет оказывать гостиничные услуги в квартирах жилищного фонда в целях предотвращения нарушения прав жителей многоквартирных домов.

Как ранее писал сайт kp.ru 3 апреля после долгих споров согласительная комиссия из депутатов и сенаторов наконец-то договорилась о сроках введения в действие закона о хостелов. На следующий день новую редакцию приняла Государственная Дума.

Напомним, что Госдума приняла документ еще в начале марта, но против высказались комитеты Совфеда по социальной политике, а также конституционному законодательству и государственному строительству. Они рекомендовали доработать законопроект.

ИСТОЧНИК KP.RU