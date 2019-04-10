Совфед одобрил новую редакцию закона о хостелах
В среду, 10 апреля, Совет Федерации РФ одобрил новую редакцию закона о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов.
В соответствии с новой версией текста документа, закон вступит в силу с 1 октября текущего года. Сенаторы согласились установить переходный период, который позволит владельцам хостелов согласовать свою деятельность с новыми требованиями.
Концепция закона осталась прежней. В Жилищный кодекс вносятся поправки, ставящие под запрет оказывать гостиничные услуги в квартирах жилищного фонда в целях предотвращения нарушения прав жителей многоквартирных домов.
Как ранее писал сайт kp.ru 3 апреля после долгих споров согласительная комиссия из депутатов и сенаторов наконец-то договорилась о сроках введения в действие закона о хостелов. На следующий день новую редакцию приняла Государственная Дума.
Напомним, что Госдума приняла документ еще в начале марта, но против высказались комитеты Совфеда по социальной политике, а также конституционному законодательству и государственному строительству. Они рекомендовали доработать законопроект.
ИСТОЧНИК KP.RU