Молодежь хочет саморазвиваться

СЕГОДНЯ 15:16 2019-04-10T15:16:18+03:00

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ВЦИОМ изучил, насколько россияне знают о действующих в стране проектах саморазвития. Оказалось, знают немногие: о таких проектах слышали меньше половины опрошенных. Хотя по сравнению с 2018-м годом количество знающих выросло с 42% до 46%. При этом осведомленность респондентов напрямую зависит от их образования. Например, среди людей с высшим образованием доля знающих о реализации проектов саморазвития составляет 52%, а среди людей с неполным средним образованием – 21%.

В целом половина из всех опрошенных выразили желание принять участие в таких проектах. И больше всего – молодежь: 75% в возрасте 18-24 года и 70% в возрасте 25-34 года. Кроме того, три четверти (76%) участников опроса хотели бы, чтобы их дети или внуки приняли участие в одном из проектов «Россия – страна возможностей».

СПРАВКА

Автономная некоммерческая организация «Россия - страна возможностей» была создана по инициативе президента Владимира Путина в мае 2018 года. Ее цели: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, создание эффективных социальных лифтов в России.

Флагманский проект «России - страны возможностей» - конкурс управленцев нового поколения «Лидеры России». Кроме того, действуют еще 14 проектов: студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский челлендж успеха «Россия — страна возможностей», всеросси конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ – территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!», акция признательности «Благодарю», чемпионаты профессионального мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», благотворительный проект «Мечтай со мной» и конкурс «Лига вожатых».

ИСТОЧНИК KP.RU