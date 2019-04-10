СЕГОДНЯ 15:20 2019-04-10T16:06:17+03:00

В правительстве РФ заявили, что к 2024 году в России может появиться сеть 5G Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Зампред правительства Российской Федерации, вице-премьер Максим Акимов заявил, что в России есть все возможности для создания сети 5G к 2024 году. Он также отметил, что сеть может появиться в нашей стране и раньше.

- Я думаю, у нас есть все возможности, чтобы решить эту задачу к 2024 году, а возможно и раньше, - отметил Акимов.

Напомним, в начале апреля текущего года в госкорпорации "Ростех" отметили, что будет сформирован план развития и подготовлено условия для создания беспроводной связи пятого поколения (5G). Проект будет реализован на основе российской инфраструктуры до 2024 года, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года стало известно о том, что К 2025 году 80% россиян будут пользоваться сетью 5G. РФ станет лидером по использованию сетей пятого поколения по СНГ.

ИСТОЧНИК KP.RU