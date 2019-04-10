2019-04-10T15:41:04+03:00
Политика

Россия начала поставки огнеметных систем "Солнцепек" в Саудовскую Аравию

Помимо них армия королевства должна получить противотанковые ракетные комплексы "Корнет-ЭМ", автоматы АК-103 и гранатометы АГС-30
Александр ДЖУМАЕВ
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Система ТОС-1А "Солнцепек". Фото: Минобороны РФСистема ТОС-1А "Солнцепек". Фото: Минобороны РФ
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Саудовская Аравия получила первую партию российских тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек". Контракт между Москвой и Эр-Риядом на поставку российского оружия армии ближневосточной монархии был заключен в 2017 году.

Помимо "Солнцепеков", Россия поставит Саудовской Аравии противотанковые ракетные комплексы "Корнет-ЭМ", станковые гранатометы АГС-30, а также автоматы Калашникова АК-103. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на свой источник в отечественном оборонно-промышленном комплексе.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" была разработана в 2001 году. Основной задачей системы, выполненной на базе танка Т-72, является поддержка пехоты и танков. "Солнцепек" оснащен усовершенствованной пусковой установкой и автоматизированной системой наведения; стрельба из установки ведется неуправляемыми реактивными снарядами в термобарическом и дымовом снаряжении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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