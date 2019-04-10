Госдеп США: американцам в России грозит похищение

СЕГОДНЯ 16:24 2019-04-10T16:24:11+03:00

Американское внешнеполитическое ведомство отнесло Северный Кавказ и Крым к четвертой из четырех возможных степеней опасности

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Государственный департамент Соединенных Штатов обновил рекомендации для своих граждан при посещении России, включив страну во впервые составленный список из 35 стран, в которых американцам грозит риск похищения.

В распространенном ведомством документе речь идет о «похищениях и взятии в заложники преступниками и террористами».

По степени опасности для граждан США Госдеп отнес Россию ко второй из четырех возможных категорий. Однако Северный Кавказ и Крым были обозначены четвертой категорией опасности. Согласно утверждениям американского внешнеполитического ведомства, на Северном Кавказе можно столкнуться с угрозой терроризма и беспорядков. Особо отмечена вероятность преследования американских религиозных деятелей на российской территории.

Напомним, в марте 2017 года Госдепартамент Соединенных Штатов уже предупреждал своих граждан об опасности ехать в Крым. Тогда на официальном сайте Госдепа появился список рекомендаций для желающих отправится в путешествие по России. В рубрике «Въезд, выезд и виза» полуостров внесли в список неблагополучных районов РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU