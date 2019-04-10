Госдеп США: американцам в России грозит похищение
Государственный департамент Соединенных Штатов обновил рекомендации для своих граждан при посещении России, включив страну во впервые составленный список из 35 стран, в которых американцам грозит риск похищения.
В распространенном ведомством документе речь идет о «похищениях и взятии в заложники преступниками и террористами».
По степени опасности для граждан США Госдеп отнес Россию ко второй из четырех возможных категорий. Однако Северный Кавказ и Крым были обозначены четвертой категорией опасности. Согласно утверждениям американского внешнеполитического ведомства, на Северном Кавказе можно столкнуться с угрозой терроризма и беспорядков. Особо отмечена вероятность преследования американских религиозных деятелей на российской территории.
Напомним, в марте 2017 года Госдепартамент Соединенных Штатов уже предупреждал своих граждан об опасности ехать в Крым. Тогда на официальном сайте Госдепа появился список рекомендаций для желающих отправится в путешествие по России. В рубрике «Въезд, выезд и виза» полуостров внесли в список неблагополучных районов РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU