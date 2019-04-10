2019-04-10T18:01:22+03:00
Политика

Песков: Путин и Медведчук обсуждали вопрос освобождения украинских моряков

Пресс-секретарь президента подтвердил встречу главы государства и лидера движения «Украинский выбор - Право народа»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Песков: Путин и Медведчук обсуждали вопрос освобождения украинских моряковПесков: Путин и Медведчук обсуждали вопрос освобождения украинских моряковФото: REUTERS
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Пресс-секретарь президенты России Дмитрий Песков подтвердил информацию о встречи главы государства Владимира Путина и лидера движения «Украинский выбор — Право народа» Виктора Медведчука.

«У меня сегодня утром спрашивали, был ли Медведчук в последнее время. Я уточнил. Да, был. Действительно он приезжал. Он поднимал вопрос об освобождении украинских моряков», - сказал Песков.

Представитель Кремля сообщил, что Медведчук поднимал вопрос об освобождении украинских моряков.

В конце марта Виктор Медведчук и Юрий Бойко были с визитом в Москве и провели переговоры с руководством «Газпрома» и премьер-министром России Дмитрием Медведевым. В ходе встречи политики обсуждали вопросы поставки российского газа на Украину.

Напомним, что 25 ноября прошлого года три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России и вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они не реагировали на требования российских пограничников и были задержаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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