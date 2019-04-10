Басманный суд арестовал имущество Абызова

СЕГОДНЯ 18:27 2019-04-10T18:27:30+03:00

Ранее Следственный комитет РФ заявил, что экс-министр пытался снять средства со своих счетов до их ареста

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Московский Басманный суд арестовал имущество бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. Если бывшего политика признают виновным - оно будет продано, а деньги пойдут в казну.

Напомним, Михаил Абызов был задержан сотрудниками ФСБ 26 марта этого года. На следующий день Басманный суд в Москве арестовал экс-политика до 25 мая 2019 года. Ему и другим фигурантам уголовного дела предъявили обвинение по статье 159 УК РФ («Мошенничество») и статье 210 («Организация преступного сообщества»). При этом свою вину фигуранты не признают.

По версии следствия, Михаил Абызов в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года, будучи бенефициарным владельцем нескольких офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество, сообщает "Интерфакс".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что экс-министра Михаила Абызова подозревают в создании преступного сообщества и афере на 4 млрд рублей. По информации следствия, бывший министр открытого правительства обчистил две энергетических компании.

Более того, накануне стало известно о том, что СК РФ Михаил Абызов пытался снять средства со своих счетов до их ареста. Представитель ведомства сообщил, что эта попытка была пресечена.

ИСТОЧНИК KP.RU