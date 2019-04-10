СЕГОДНЯ 18:36 2019-04-10T18:36:05+03:00

У берегов Анталии нашли одно из самых древних торговых судов с 1,5 тонны медных слитков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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У средиземноморского побережья Турции в районе Антальи группа исследователей нашла 14-метровое торговое судно с медными слитками общим весом в 1,5 тонны на борту и затонувшее предположительно 3600 лет назад. Ученые предполагают, что корабль направлялся в Эгейское море и затонул из-за шторма.

«Обломки корабля датируются специалистами примерно 1600 годом до нашей эры. Это корабль, перевозивший самые первые промышленные товары в мире», - сказал губернатор провинции Анталья Мунир Караоглу, который назвал находку «прорывом в подводной археологии».

Один из участников исследовательской группы Средиземноморского университета Антальи сообщил, что будет сформирована команда исследователей, которое займется «расследованием этого морское крушения».

Караоглу заявил, что все найденные на борту затонувшего корабля вещи будут выставлены в музее Кемера, который планируют сделать центром подводной археологии.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о найденном недалеко от египетских пирамид корабля, построенного около 4500 лет назад, который находился рядом с гробницей некого чиновника, служившего фараонам III династии.

ИСТОЧНИК KP.RU