2019-04-10T18:58:35+03:00
Общество

В Федерации автовладельцев прокомментировали предложение ГИБДД об увеличении штрафа за превышение скорости

Дмитрий Клевцов отметил, что граждане нарушают правила дорожного движения не в силу своей безответственности
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Федерации автовладельцев прокомментировали предложение ГИБДД увеличения штрафа за превышение скоростиВ Федерации автовладельцев прокомментировали предложение ГИБДД увеличения штрафа за превышение скоростиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов прокомментировал идею Госавтоинспекции увеличить штраф за превышение скорости на 20 - 40 км/ч до трех тысяч рублей.

- Порядок на дороге наводится не суммой штрафов, а неотвратимостью наказания. Поэтому увеличение штрафов сильно не отразится на ситуации. Может произойти кратковременное изменение динамики, а потом всё вернётся обратно, - подчеркнул Клевцов.

При этом он добавил, что россияне нарушают правила дорожного движения не в силу своей безответственности, сообщает "RT".

- Всё зависит от эффективности системы обеспечения водителя информацией. Речь идёт об отсутствии дорожных знаков, разметки, о несоответствии дорожного покрытия скоростному режиму. Поэтому я сомневаюсь, что данная инициатива приведёт к существенному уменьшению количества административных штрафов, - добавил Клевцов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что ГИБДД хочет в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости. Инспекция намерены взыскивать с нарушителей не 500, а 3 тысяч рублей. Более того, в Госавтоинспекции предлагают лишить скидки 50% при оплате штрафов тех, кто часто превышает скорость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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