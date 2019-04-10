В Федерации автовладельцев прокомментировали предложение ГИБДД об увеличении штрафа за превышение скорости
Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов прокомментировал идею Госавтоинспекции увеличить штраф за превышение скорости на 20 - 40 км/ч до трех тысяч рублей.
- Порядок на дороге наводится не суммой штрафов, а неотвратимостью наказания. Поэтому увеличение штрафов сильно не отразится на ситуации. Может произойти кратковременное изменение динамики, а потом всё вернётся обратно, - подчеркнул Клевцов.
При этом он добавил, что россияне нарушают правила дорожного движения не в силу своей безответственности, сообщает "RT".
- Всё зависит от эффективности системы обеспечения водителя информацией. Речь идёт об отсутствии дорожных знаков, разметки, о несоответствии дорожного покрытия скоростному режиму. Поэтому я сомневаюсь, что данная инициатива приведёт к существенному уменьшению количества административных штрафов, - добавил Клевцов.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что ГИБДД хочет в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости. Инспекция намерены взыскивать с нарушителей не 500, а 3 тысяч рублей. Более того, в Госавтоинспекции предлагают лишить скидки 50% при оплате штрафов тех, кто часто превышает скорость.
ИСТОЧНИК KP.RU