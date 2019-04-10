СЕГОДНЯ 19:36 2019-04-10T19:36:26+03:00

Трамп станет дедушкой в десятый раз в августе 2019 года Фото: REUTERS

Об этом сообщил сын американского главы в своем Twitter

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Президент США Дональд Трамп в августе станет дедушкой в десятый раз. Об этом рассказал сын американского главы Эрик Трамп в своём Twitter.

- Лара и я с радостью объявляем о том, что в августе нашу семью ожидает пополнение! Люк будет замечательным старшим братом! - поделился радостной новостью сын американского главы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в сентябре 2017 года президент США Дональд Трамп в девятый раз стал дедушкой. Сын президента США Эрик сообщил о рождении первенца.

До появления Люка Трампа в 2017 году у американского лидера было восемь внуков: трое детей старшей дочери Иванки и ее супруга Джареда Кушнера, а также пятеро - у старшего сына американского лидера Дональда Трампа-младшего и его жены Ванессы.

ivankatrump Иванка Трамп с мамой

ИСТОЧНИК KP.RU