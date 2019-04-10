СЕГОДНЯ 19:50 2019-04-10T19:59:54+03:00

В День космонавтики однофамильцы Гагарина смогут бесплатно отметить праздник на ВДНХ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В пятницу, 12 апреля, в честь Дня космонавтики жители Москвы и туристы получат возможность принять участие в различных мероприятиях в рамках фестиваля «Пора в космос» на ВДНХ.

- Однофамильцы Юрия Гагарина, Сергея Королёва, Константина Циолковского, Валентины Терешковой, Алексея Леонова... смогут посетить экспозицию «ХХ век» бесплатно, - прокомментировали организаторы.

Акция в честь праздника пройдёт 12 апреля с 10:00 до 20:00. Для получения билета необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность.

Напомним, с 12 по 14 апреля на ВДНХ пройдёт фестиваль «Пора в космос». Организаторы предложат посетителям выставки экскурсии, мастер-классы и кинопоказы, сообщает RT.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях умер конструктор Виктор Благов, создавший космический корабль для Гагарина. Виктор Благов был один из тех специалистов, которые помогли человеку полететь в космос.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696037" frameborder="0"></iframe> Почему именно Гагарин первым полетел в Космос?.Стать легендой были готовы сразу несколько летчиков. И у нас есть несколько версий, почему выбор пал именно на Юрия Гагарина #ГАГАРИНУ85

ИСТОЧНИК KP.RU