2019-04-11T01:21:17+03:00
Наука

В Роскосмосе заработал телефон доверия

Об этом глава госкорпорации Дмитрий Рогозин рассказал в интервью «Комсомольской правде» [видео]
Александр МИЛКУС
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Глава Роскосмоса Дмитрий РогозинГлава Роскосмоса Дмитрий РогозинФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Роскосмос настойчиво укрепляет систему качества и надежности космической техники.

- Надежность во многом связана с самими людьми, которые работают в отрасли, - объяснил в интервью «Комсомольской правде» глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. - Мне говорили – вот Сергей Павлович Королев, например, поощрял тех, кто признавался в своих ошибках. Но, думаю, в наших условиях люди будут совершать ошибки, а потом признаваться в них специально, чтобы заполучить деньги… Поэтому мы сделали по-другому. Мы ввели анонимный телефон. Допустим, ты совершил ошибку, боишься, что она может привести к аварии, при этом не решаешься в ней признаться. Набери телефон и расскажи об этом…

В последнее время на этот телефон стали звонить. А до этого первые два месяца телефон молчал.

- Звонки проверяем. Подтверждается. Значит, система работает, - рассказывает Рогозин. – В основном речь идет именно о производстве. Люди признаются в своих собственных ошибках… Мы делаем вид, что мы не знаем, кто это сделал… Но порядок наводим. И это главный результат.

Читайте полный текст интервью Дмитрия Рогозина.

В Роскосмосе заработал телефон доверия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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