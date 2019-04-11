В Роскосмосе заработал телефон доверия
Роскосмос настойчиво укрепляет систему качества и надежности космической техники.
- Надежность во многом связана с самими людьми, которые работают в отрасли, - объяснил в интервью «Комсомольской правде» глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. - Мне говорили – вот Сергей Павлович Королев, например, поощрял тех, кто признавался в своих ошибках. Но, думаю, в наших условиях люди будут совершать ошибки, а потом признаваться в них специально, чтобы заполучить деньги… Поэтому мы сделали по-другому. Мы ввели анонимный телефон. Допустим, ты совершил ошибку, боишься, что она может привести к аварии, при этом не решаешься в ней признаться. Набери телефон и расскажи об этом…
В последнее время на этот телефон стали звонить. А до этого первые два месяца телефон молчал.
- Звонки проверяем. Подтверждается. Значит, система работает, - рассказывает Рогозин. – В основном речь идет именно о производстве. Люди признаются в своих собственных ошибках… Мы делаем вид, что мы не знаем, кто это сделал… Но порядок наводим. И это главный результат.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Рогозина.
В Роскосмосе заработал телефон доверия.
ИСТОЧНИК KP.RU