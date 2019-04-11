СЕГОДНЯ 00:17 2019-04-11T01:21:17+03:00

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Роскосмос настойчиво укрепляет систему качества и надежности космической техники.

- Надежность во многом связана с самими людьми, которые работают в отрасли, - объяснил в интервью «Комсомольской правде» глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. - Мне говорили – вот Сергей Павлович Королев, например, поощрял тех, кто признавался в своих ошибках. Но, думаю, в наших условиях люди будут совершать ошибки, а потом признаваться в них специально, чтобы заполучить деньги… Поэтому мы сделали по-другому. Мы ввели анонимный телефон. Допустим, ты совершил ошибку, боишься, что она может привести к аварии, при этом не решаешься в ней признаться. Набери телефон и расскажи об этом…

В последнее время на этот телефон стали звонить. А до этого первые два месяца телефон молчал.

- Звонки проверяем. Подтверждается. Значит, система работает, - рассказывает Рогозин. – В основном речь идет именно о производстве. Люди признаются в своих собственных ошибках… Мы делаем вид, что мы не знаем, кто это сделал… Но порядок наводим. И это главный результат.

Читайте полный текст интервью Дмитрия Рогозина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/702365" frameborder="0"></iframe> В Роскосмосе заработал телефон доверия.

ИСТОЧНИК KP.RU