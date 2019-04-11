СЕГОДНЯ 00:36 2019-04-11T01:20:26+03:00

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- Я обратил внимание на то, что как раз особый интерес космических туристов к полетам на наших «Союзах» появился после аварии 11 октября прошлого года. Тогда ракета дала сбой, произошло неправильное разделение первой ступени, - рассказал Дмитрий Рогозин. – Драма случилась из-за грубейшей ошибки специалиста Байконура. Но корабль автоматически отделился от аварийной ракеты и осуществил баллистический спуск с высоты, на которой никогда раньше этот корабль не испытывался. Это было тяжелейшее испытание для экипажа. Вместе с тем корабль показал, что и при аварии на этой высоте он надежен. И сразу все поняли, что да, «Союз» обеспечивает самое главное, что должно быть в пилотируемой космонавтике – безопасность для космонавтов на любом этапе полета.

Глава Роскосмоса считает, что на сегодня альтернативы российским пилотируемым кораблям для космических туристов нет. Даже если корабль Crew Dragon начнет регулярно возить экипажи к МКС, цена полета на нем для туристов будет слишком велика.

- На нашем «Союзе» цена кресла для туристу вдвое ниже, чем на корабле Маска, - объясняет Дмитрий Олегович. - Если они хотят развивать космический туризм, то должны понимать, что иностранным туристам они должны предложить заплатить в два раза больше, чем эти туристы могут заплатить Роскосмосу за то же самое.

Читайте полный текст интервью Дмитрия Рогозина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/702366" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Рогозин: туристы заинтересовались полетами на «Союзах» после аварии 11 октября 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU