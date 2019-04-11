2019-04-11T01:20:26+03:00
Наука

Дмитрий Рогозин: туристы заинтересовались полетами на «Союзах» после аварии 11 октября 2018 года

Об этом глава Роскосмоса рассказал в интервью «Комсомольской правде» [видео]
Александр МИЛКУС
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Глава Роскосмоса Дмитрий РогозинГлава Роскосмоса Дмитрий РогозинФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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- Я обратил внимание на то, что как раз особый интерес космических туристов к полетам на наших «Союзах» появился после аварии 11 октября прошлого года. Тогда ракета дала сбой, произошло неправильное разделение первой ступени, - рассказал Дмитрий Рогозин. – Драма случилась из-за грубейшей ошибки специалиста Байконура. Но корабль автоматически отделился от аварийной ракеты и осуществил баллистический спуск с высоты, на которой никогда раньше этот корабль не испытывался. Это было тяжелейшее испытание для экипажа. Вместе с тем корабль показал, что и при аварии на этой высоте он надежен. И сразу все поняли, что да, «Союз» обеспечивает самое главное, что должно быть в пилотируемой космонавтике – безопасность для космонавтов на любом этапе полета.

Глава Роскосмоса считает, что на сегодня альтернативы российским пилотируемым кораблям для космических туристов нет. Даже если корабль Crew Dragon начнет регулярно возить экипажи к МКС, цена полета на нем для туристов будет слишком велика.

- На нашем «Союзе» цена кресла для туристу вдвое ниже, чем на корабле Маска, - объясняет Дмитрий Олегович. - Если они хотят развивать космический туризм, то должны понимать, что иностранным туристам они должны предложить заплатить в два раза больше, чем эти туристы могут заплатить Роскосмосу за то же самое.

Читайте полный текст интервью Дмитрия Рогозина.

Дмитрий Рогозин: туристы заинтересовались полетами на «Союзах» после аварии 11 октября 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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