СЕГОДНЯ 00:51 2019-04-11T01:19:17+03:00

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Россия на доставке американских астронавтов на МКС заработала около 3 млрд. долларов. И на ближайшее время NASA не планирует отказываться от полетов на российских «Союзах». Испытания пилотируемого корабля Илона Маска Crew Dragon продолжатся этим летом. Летом же должен отправиться в первый полет без экипажа корабль Starliner компании Boeing.

- Я не очень уверен, что деньги, которые зарабатывала РКК «Энергия» на полетах астронавтов, были израсходованы эффективно, - рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью «Комсомольской правде». - Если бы они были эффективно израсходованы, то, наверное, мы бы сейчас уже имели новый пилотируемый корабль.

На сегодня работы по созданию нового отечественного корабля еще продолжаются. Первые его испытания запланированы на 2022 год. К этому времени должна быть готова и ракеты «Союз-5», которая сможет выводить новый корабль на околоземную орбиту.

Читайте полный текст интервью Дмитрия Рогозина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/702367" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Рогозин: деньги, полученные за полеты астронавтов на «Союзах» расходовались неэффективно.

ИСТОЧНИК KP.RU