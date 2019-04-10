2019-04-10T20:53:10+03:00
В мире

В Киеве обязали НАБУ возбудить уголовное дело против Юрия Луценко

Ранее генпрокурор Украины признался, что закрыл десятки тысяч уголовных дел в отношении участников АТО
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Киеве обязали НАБУ возбудить уголовное дело против Юрия ЛуценкоВ Киеве обязали НАБУ возбудить уголовное дело против Юрия ЛуценкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Киеве Соломенский районный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) возбудить уголовное дело против Юрия Луценко, генпрокурора Украины и всех его заместителей. Об этом заявил бывший первый заместитель генпрокурора, юрист Ренат Кузьмин.

Он отметил, что суд обязал НАБУ провести расследование против Луценко и всех его заместителей за "помощь" Полу Манафорту.

Напомним, в марте текущего года Генеральная прокуратура Украины планировала провести расследование на предмет умышленного характера утечки финансовых отчетов. В них якобы фигурировал глава избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт.

Об этом в интервью на украинском телеканале сообщил глава украинской ГП Юрий Луценко.

В конце прошлого года стало известно о том, что генпрокурор Украины Юрий Луценко признался, что ранее закрыл десятки тысяч уголовных дел в отношении участников АТО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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