Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин: экипаж превратит МКС в тестовую лабораторию.

СЕГОДНЯ 01:35 2019-04-11T01:17:24+03:00

Работы будут проводиться как внутри, так и на внешнем борту станции [видео]

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что исследования, которые проводили на Международной космической станции российские космонавты, не были «абсолютно эффективной работой».

- Всего за 20 лет существования МКС нашими космонавтами было проведено 176 экспериментов, - рассказал Дмитрий Олегович в интервью «Комсомольской правде». - Научная значимость у них есть. Но не скажу, что это была абсолютно эффективная работа. Космонавты настаивают на том, что хотят заниматься перспективными, прорывными вещами.

В связи с этим в Роскосмосе пересмотрели подход к работе экипажа МКС и эксплуатации станции как таковой.

- На внешнем борту новых модулей, которые готовятся к отправке, - а это многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) и научно-энергетический модуль (НЭМ), - мы планируем установить специальные платформы, к которым будет крепиться научное оборудование, - объяснил глава Роскосмоса. - Это будут и метеоаппараты, и аппараты дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), и всевозможные ретрансляторы.

По сути, внешняя поверхность российского сегмента МКС превратиться в тестовую лабораторию.

- Когда отправляли космические аппараты на орбиту, бывало, что они вдруг прекращали работу. Что произошло? Как проверить? Никак! – Объяснил Рогозин. - Поэтому я предложил все новые решения по электропитанию, по ретрансляции, по новым приборам сначала отправлять на МКС, вешать на внешний борт. Космонавты выходят в космос, смотрят, как работает аппаратура. После излечения «детских болезней» аппараты будут отправляться на соответствующие орбиты.

Кроме того, на платформе, смонтированной на внешней стороне научно-энергетического модуля, планируется установить аппаратуру для дистанционного зондирования Земли. МКС поможет удерживать их на орбите 350 км над Землей.

- Получается, аппараты будут на высоте от 2 до 3 раз ближе к Земле, чем обычно размещают спутники ДЗЗ. Соответственно, аппаратура будет «видеть» намного лучше, - говорит Рогозин. - Мы получим уникальную космическую съемку.

Читайте полный текст интервью главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина «Комсомольской правде».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/702369" frameborder="0"></iframe> Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин: экипаж превратит МКС в тестовую лабораторию.

ИСТОЧНИК KP.RU