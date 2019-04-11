СЕГОДНЯ 02:00 2019-04-11T01:16:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Работы по созданию новой российской ракеты «Союз-5» начались. Через 3,5 года должен состояться ее первый испытательный полет.

- Мы разгоняем уже первые деньги по всей кооперации, работа началась, - рассказал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в интервью «Комсомольской правде».

К 2022 году должен появиться и новый пилотируемый корабль. Пока название его не утверждено. «Федерация» - это, по словам Дмитрия Рогозина, название опытно-конструкторских работ. Получение кораблем имени собственного – отдельная процедура, которая еще предстоит.

Если с ракетой «Союз-5» и новым пилотируемым кораблем сроки определены, то работы по созданию стартовой позиции под новую ракету, еще не начались.

- Мы – Казахстан и Россия – договорились вместе реализовать проект Байтерек. Смысл его в том, что Казахстан вкладывается своими деньгами в реконструкцию бывшего зенитовского старта под создание стартового стола для нашей новой ракеты «Союз-5», - объяснил глава Роскосмоса. - Мы же делаем ракету. Они должны вложить 314 млн. долларов. Казахстанский вклад в этот проект - около 25% стоимости всего проекта.

Правда, пока Казахстан не вложил ни одного доллара.

- Я надеюсь, что мы не столкнемся с ситуацией, когда Россия будет иметь ракету, а стартовый стол, с которого нужно будет ее запускать, будет отсутствовать, - считает Дмитрий Рогозин. - Сейчас идут интенсивные переговоры и между нашими лидерами, и на уровне космических ведомств. Уверен, мы с дружественным Казахстаном обо всем договоримся.

Читайте полный текст интервью Дмитрия Рогозина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/702370" frameborder="0"></iframe> Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин: финансирование работ по «Союзу-5» началось.

ИСТОЧНИК KP.RU