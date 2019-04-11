Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин: финансирование работ по «Союзу-5» началось
Работы по созданию новой российской ракеты «Союз-5» начались. Через 3,5 года должен состояться ее первый испытательный полет.
- Мы разгоняем уже первые деньги по всей кооперации, работа началась, - рассказал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в интервью «Комсомольской правде».
К 2022 году должен появиться и новый пилотируемый корабль. Пока название его не утверждено. «Федерация» - это, по словам Дмитрия Рогозина, название опытно-конструкторских работ. Получение кораблем имени собственного – отдельная процедура, которая еще предстоит.
Если с ракетой «Союз-5» и новым пилотируемым кораблем сроки определены, то работы по созданию стартовой позиции под новую ракету, еще не начались.
- Мы – Казахстан и Россия – договорились вместе реализовать проект Байтерек. Смысл его в том, что Казахстан вкладывается своими деньгами в реконструкцию бывшего зенитовского старта под создание стартового стола для нашей новой ракеты «Союз-5», - объяснил глава Роскосмоса. - Мы же делаем ракету. Они должны вложить 314 млн. долларов. Казахстанский вклад в этот проект - около 25% стоимости всего проекта.
Правда, пока Казахстан не вложил ни одного доллара.
- Я надеюсь, что мы не столкнемся с ситуацией, когда Россия будет иметь ракету, а стартовый стол, с которого нужно будет ее запускать, будет отсутствовать, - считает Дмитрий Рогозин. - Сейчас идут интенсивные переговоры и между нашими лидерами, и на уровне космических ведомств. Уверен, мы с дружественным Казахстаном обо всем договоримся.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Рогозина.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин: финансирование работ по «Союзу-5» началось.
ИСТОЧНИК KP.RU