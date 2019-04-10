СЕГОДНЯ 21:09 2019-04-10T21:16:27+03:00

Молния ударила в авиалайнер при посадке в "Шереметьеве" Фото: Архив "КП"

Инцидент случился при заходе на посадку на высоте около трех тысяч метров

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В лайнер попала молния во время посадки в московском аэропорту "Шереметьево".

Известно, что накануне командир A-330 вышел на связь с диспетчерами и сообщил о том, что в корпус лайнера попала молния. Самолет тем временем направлялся в "Шереметьево" из Нью-Йорка.

Происшествие случилось при заходе на посадку на высоте около трех тысяч метров. Авиалайнер удалось посадить благополучно, никто из находившихся на борту не пострадал.

После инцидента наземные службы провели проверку корпуса самолета и обнаружили следы поражения атмосферным электричеством. Перед тем, как судно вновь приступит к полетам, его рабочее состояние оценят эксперты, сообщает "Интерфакс".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в феврале этого года в аэропорту Токио самолет из-за обледенения выкатился за пределы ВПП. Никто из находившихся на борту 200 пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/702070" frameborder="0"></iframe> Самолет с пассажирами задымился в аэропорту Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU