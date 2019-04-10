Помпео заявил, что США не удалось убедить ЕС отказаться от "Северного потока - 2"

СЕГОДНЯ 21:26 2019-04-10T21:42:36+03:00

Ранее в Берлине заявили, что не будут менять позицию по проекту газопровода

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Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что США продолжают обговаривать с Германией вариант, при котором будет гарантирован транзит российского газа через Украину после строительства "Северного потока - 2".

- Мы сделали практически все возможное, чтобы отговорить европейцев, прежде всего Германию, от строительства "Северного потока - 2", но на сегодня это не увенчалось успехом, - подчеркнул американский политик.

Ранее в Германии отметили, что не будут менять позицию по проекту газопровода, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в январе этого года глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что "Северный поток-2" уже не остановить. Политик также отметил, что Россия в состоянии самостоятельно завершить проект.

Министр подчеркнул, что даже если ограничения со стороны США вынудят немецкие компании покинуть проект, то Россия справится в одиночку и завершит его в любом случае. Но после этого уже никто не сможет оказывать влияние на решение Москвы по вопросу транзита газа через трубопровод на территории Украины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/698976" frameborder="0"></iframe> Захарова ответила Помпео на слова о Голанах.

ИСТОЧНИК KP.RU