Помпео заявил, что США не удалось убедить ЕС отказаться от "Северного потока - 2"
Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что США продолжают обговаривать с Германией вариант, при котором будет гарантирован транзит российского газа через Украину после строительства "Северного потока - 2".
- Мы сделали практически все возможное, чтобы отговорить европейцев, прежде всего Германию, от строительства "Северного потока - 2", но на сегодня это не увенчалось успехом, - подчеркнул американский политик.
Ранее в Германии отметили, что не будут менять позицию по проекту газопровода, сообщает "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в январе этого года глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что "Северный поток-2" уже не остановить. Политик также отметил, что Россия в состоянии самостоятельно завершить проект.
Министр подчеркнул, что даже если ограничения со стороны США вынудят немецкие компании покинуть проект, то Россия справится в одиночку и завершит его в любом случае. Но после этого уже никто не сможет оказывать влияние на решение Москвы по вопросу транзита газа через трубопровод на территории Украины.
Захарова ответила Помпео на слова о Голанах.
ИСТОЧНИК KP.RU