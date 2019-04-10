2019-04-10T23:00:47+03:00
В мире

Лидеры израильской оппозиции признали поражение на выборах

При этом политики заявили, что "создали реальную альтернативу правительству"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Лидеры израильской оппозиции признали поражение на выборахЛидеры израильской оппозиции признали поражение на выборахФото: REUTERS
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Лидеры оппозиционных партий "Кахоль-Лаван", бывший глава Генштаба Бени Ганц и экс-министр Яир Лапид, признали свое поражение на выборах в Израиле. Это объединение являлось основным соперником партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху в борьбе за пост премьер-министра.

- Мы не выиграли в этом раунде, но у нас есть окончательный инструмент для победы в следующем раунде. Мы сделаем жизнь "Ликуда" адом, находясь в оппозиции, - прокомментировали лидеры оппозиционных партий.

Также политики отметили, что "создали реальную альтернативу правительству", сообщает "ТАСС".

Напомним, в Израиле во вторник, 9 апреля, состоялись парламентские выборы. При этом 97% голосов премьер-министр Биньямин Нетаньяху обеспечил себе победу за счет преимущества блока правых и религиозных партий. Вместе они получают 65 из 120 мест в Кнессете (парламенте) 21-го созыва.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце марта текущего года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил американскому лидеру Дональду Трампу и президенту РФ Владимиру Путину план разрешения сирийского кризиса. Газета The Times of Israel сообщает об этом со ссылкой на слова высокопоставленного источника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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