Правительство национального согласия опровергло сообщение о сбитом над Триполи самолете

10 Апр 23:18 2019-04-10T23:18:06+03:00

В Триполи опровергли сообщение о сбитом самолете Фото: REUTERS

Ранее в Ливийской национально армии заявили, о самолете ВВС ПНС, кторый собирался нанести удары по армии Хафтара

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Ливийская национальная армия (ЛНС) не сбивала самолет военно-воздушных сил Правительства национального согласия (ПНС) над Триполи. Об этом журналистам заявил представитель ПНС.

В Триполи опровергли информацию, озвученную в среду официальным представителем ЛНА бригадным генералом Ахмедом аль-Мисмари.

"Вооруженные силы сбили военный самолет, вылетевший с авиабазы в Мисурате по направлению к Триполи", - сказал генерал.

По его данным, сбитый самолет должен был нанести удар по позициям ЛНА на подступах к столице. Ранее армия фельдмаршала Халифы Хафтара объявила западный регион закрытым для полетов военной авиации, и пообещала сбивать все вражеские цели, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, 8 апреля авиация Военно-воздушных сил правительства национального согласия нанесла удар по аэродрому, расположенному недалеко от Триполи. Целью удара стал аэродром военной базы Эль-Ватыя.

ИСТОЧНИК KP.RU