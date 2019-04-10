Правительство национального согласия опровергло сообщение о сбитом над Триполи самолете
Ливийская национальная армия (ЛНС) не сбивала самолет военно-воздушных сил Правительства национального согласия (ПНС) над Триполи. Об этом журналистам заявил представитель ПНС.
В Триполи опровергли информацию, озвученную в среду официальным представителем ЛНА бригадным генералом Ахмедом аль-Мисмари.
"Вооруженные силы сбили военный самолет, вылетевший с авиабазы в Мисурате по направлению к Триполи", - сказал генерал.
По его данным, сбитый самолет должен был нанести удар по позициям ЛНА на подступах к столице. Ранее армия фельдмаршала Халифы Хафтара объявила западный регион закрытым для полетов военной авиации, и пообещала сбивать все вражеские цели, передает ТАСС.
Как писал сайт kp.ru, 8 апреля авиация Военно-воздушных сил правительства национального согласия нанесла удар по аэродрому, расположенному недалеко от Триполи. Целью удара стал аэродром военной базы Эль-Ватыя.
ИСТОЧНИК KP.RU
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