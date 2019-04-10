США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

10 Апр 23:39 2019-04-10T23:42:57+03:00

Объемы экспорта венесуэльского сырья при этом снизились почти в пять раз в сравнении с прошлогодним показателем

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Соединенные Штаты снова покупают венесуэльскую нефть. За первую неделю апреля объем поставок сырья из Боливарианской республики в США составил 139 тысяч баррелей в сутки. Об этом говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго США.

При этом Штаты в течение предыдущих трех недель не экспортировали черное золото из Венесуэлы вообще. С 11 по 29 марта, согласно статистике, поставок не было, а до этого закупки производились за неделю по 8 марта в объеме 112 тысяч баррелей в день.

В годовом выражении поставки за неделю, завершившуюся 5 апреля, снизились в 4,5 раза. За аналогичный период прошлого года объем поставок составил 631 тысячу баррелей в день, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, в санкционный список США вошли компании Ballito Bay Shipping Incorporated, доставлявшие венесуэльскую нефть на Кубу. Также в черный список внесли судно первой компании, и еще 34 танкера венесуэльской компании PDVSA.

Ранее, 28 января, Вашингтон заблокировав активы и интересы компании PDVSA в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ней.

ИСТОЧНИК KP.RU