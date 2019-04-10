Умер актер театра «Современник» Геннадий Фролов

10 Апр 23:58 2019-04-10T23:58:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Умер народный артист России Геннадий Фролов. Об этом сообщает сайт театра «Современник» в котором артист с его основания.

«У нас очень горькая потеря. Сегодня, 10 апреля 2019 года, на 82-м году жизни скончался Геннадий Алексеевич Фролов. Народный артист страны, один из первых актеров «Современника», человек который строил этот театр, посвятил ему всю жизнь и вложил свое сердце», - говорится в сообщении.

Фролов сразу стал одним из ведущих актеров “Современника”. За 58 лет службы в театре он сыграл десятки блистательных ролей, среди которых – Лопахин и Симеонов-Пищик в «Вишневом саде», Кулыгин в «Трех сестрах», Джерри Райн в «Двое на качелях», Ляпкин-Тяпкин в «Ревизоре», Борис в «Вечно живых», Ильин в «Пяти вечерах», Генерал в «Голом короле», Досберген Мустафаев в «Восхождении на Фудзияму»,, Майор в «Случае в Виши», Клифф Льюис в «Оглянись во гневе», Павел Аносов в «Анфисе», Лукин в «Коте домашнем средней пушистости», Вася Кузякин в спектакле «Любовь и голуби» и многие другие.

Широкий зритель знает актера по его киноработам. Фролов снялся в таких фильмах, как «Грешный ангел», «Человек, который сомневается», «Строится мост», «Выбор цели», «Вторая попытка Виктора Крохина», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Цезарь и Клеопатра», «Россия молодая», «Батальоны просят огня», «Битва за Москву».

В «Современнике» отметили, что актер выходил на сцену до последних дней жизни, несмотря на преклонный возраст и неважное самочувствие. Прощание с Геннадием Фроловым состоится 14 апреля. Место и время будет сообщено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU