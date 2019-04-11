Пенс попытался выгнать с заседания СБ ООН представителя Венесуэлы

СЕГОДНЯ 00:38 2019-04-11T00:38:12+03:00

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Во время заседания Совета Безопасности ООН в среду, 10 апреля, вице-президент США Майк Пенс попытался выгнать из зала постпреда Венесуэлы при ООН Самуэля Монкаду.

"При всем уважении, господин посол, вы не должны находиться здесь, вы должны вернуться к своему президенту и сказать, что его время вышло", — заявил Пенс.

Заместитель Трампа также отметил, что предпочел бы видеть в зале "представителя свободного венесуэльского правительства". По его словам, Вашингтон уже работает над проектом резолюции за признание лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо главой Боливарианской республики, передает телеканал "Россия 24".

Постпред РФ при ООН Василий Небензя вступился за венесуэльского коллегу. Он напомнил Пенсу, что Монканда находится в организации, потому что его назначило законное правительство Венесуэлы.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента. США, Евросоюз и ряд стран Латинской Америки признали оппозиционера временным главой государства. Поддержку законному президенту страны Николасу Мадуро выразили Россия, Китай и Турция.

ИСТОЧНИК KP.RU