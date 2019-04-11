В Китае шестилетняя девочка выжила после падения с 26 этажа

СЕГОДНЯ 01:08 2019-04-11T01:16:28+03:00

У ребенка оказалась сломана рука, но ранений опасных для жизни медики не нашли [видео]

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Маленькая китаянка выпала из окна 26-го этажа и осталась жива. Кадры ее полета вниз и падения были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

В Китае шестилетняя девочка выпала с 26 этажа и осталась жива.Малышка после падения сама поднялась на ноги и пошла

На видео видно, как шестилетняя девочка в красном платьице пробивает головой навес из стеклопластика над стоянкой для мопедов и падает на асфальт. После этого малышка поднимается и, немного прихрамывая, самостоятельно уходит.

Китайские телеканалы сообщили, что этот невероятный случай произошел 2 апреля в городе Чунцине, расположенном в центральной части Китая. Девочка выпала из окна случайно. После падения ее доставили в больницу, где врачи просто обомлели от удивления. У ребенка оказалась сломана рука, но никаких травм,опасных для жизни, у нее не обнаружили.

Как писал сайт kp.ru, подобный случай произошел 6 апреля в России. В Соликамске полуторагодовалый мальчик выпал из окна пятого этажа. За малышом в этот день присматривал отец, который проветривал помещение и отвлекся. Ребенок после падения остался жив и был доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU