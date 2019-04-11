2019-04-11T01:16:28+03:00
В мире

В Китае шестилетняя девочка выжила после падения с 26 этажа

У ребенка оказалась сломана рука, но ранений опасных для жизни медики не нашли [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
В Китае врачей удивила шестилетняя девочка, выжившая после падения с 26 этажаВ Китае врачей удивила шестилетняя девочка, выжившая после падения с 26 этажаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Маленькая китаянка выпала из окна 26-го этажа и осталась жива. Кадры ее полета вниз и падения были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

В Китае шестилетняя девочка выпала с 26 этажа и осталась жива.Малышка после падения сама поднялась на ноги и пошла

На видео видно, как шестилетняя девочка в красном платьице пробивает головой навес из стеклопластика над стоянкой для мопедов и падает на асфальт. После этого малышка поднимается и, немного прихрамывая, самостоятельно уходит.

Китайские телеканалы сообщили, что этот невероятный случай произошел 2 апреля в городе Чунцине, расположенном в центральной части Китая. Девочка выпала из окна случайно. После падения ее доставили в больницу, где врачи просто обомлели от удивления. У ребенка оказалась сломана рука, но никаких травм,опасных для жизни, у нее не обнаружили.

Как писал сайт kp.ru, подобный случай произошел 6 апреля в России. В Соликамске полуторагодовалый мальчик выпал из окна пятого этажа. За малышом в этот день присматривал отец, который проветривал помещение и отвлекся. Ребенок после падения остался жив и был доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Постпред Венесуэлы в ООН обвинил США в нарушении обязательств в отношении дипломатов
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин: экипаж превратит МКС в тестовую лабораторию
Дмитрий Рогозин: Роскосмос готов развернуть автономную российскую станцию
Дмитрий Рогозин: деньги, полученные за полеты астронавтов на «Союзах» расходовались неэффективно
Пенс попытался выгнать с заседания СБ ООН представителя Венесуэлы
Дмитрий Рогозин: туристы заинтересовались полетами на «Союзах» после аварии 11 октября 2018 года
В Роскосмосе заработал телефон доверия
Небензя не позволил ограничить по времени свое выступление в СБ ООН
Дмитрий Рогозин: заказчики черного пиара против Роскосмоса – бывшие руководители отрасли
Умер актер театра «Современник» Геннадий Фролов
США возобновили поставки нефти из Венесуэлы
Правительство национального согласия опровергло сообщение о сбитом над Триполи самолете
Лидеры израильской оппозиции признали поражение на выборах
Депутаты ПАСЕ приняли резолюцию с призывом к России назначить собственную делегацию
Помпео заявил, что США не удалось убедить ЕС отказаться от "Северного потока - 2"
Молния ударила в авиалайнер при посадке в "Шереметьеве"
В Киеве обязали НАБУ возбудить уголовное дело против Юрия Луценко
Умерла Герлинда Каснер - мать канцлера Германии Ангелы Меркель
В День космонавтики однофамильцы Гагарина смогут бесплатно отметить праздник на ВДНХ
Трамп станет дедушкой в десятый раз в августе 2019 года
США заявили о желании продлить договор СНВ-3
Порошенко сдал анализы экспертам VADA
В Федерации автовладельцев прокомментировали предложение ГИБДД об увеличении штрафа за превышение скорости
У берегов Анталии нашли одно из самых древних торговых судов с 1,5 тонны медных слитков
Басманный суд арестовал имущество Абызова