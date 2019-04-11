Постпред Венесуэлы в ООН обвинил США в нарушении обязательств в отношении дипломатов

СЕГОДНЯ 01:39 2019-04-11T01:39:40+03:00

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Соединенные Штаты не выполняют обязательства в отношении дипломатов Венесуэлы, аккредитованных при ООН. Об этом заявил на заседании международной организации постоянный представитель официального Каракаса Самуэль Монкада.

"США нарушают свои обязательства принимающей страны. Все наши счета заблокированы, у нас даже нет возможности выплачивать зарплату персоналу", - пожаловался он.

По словам Монканды, венесуэльским дипломатам не дают выехать из Нью-Йорка в Вашингтон, их передвижения ограничены радиусом в 40 километров, передает ТАСС.

"Я могу запросить выезд за данный радиус, но власти США не дают такое разрешение", - пояснил постпред.

Он также сообщил, что американские власти угрожают санкциями банкам, которые будут сотрудничать с венесуэльскими дипломатами. По его мнению, таким образом Соединенные Штаты оказывают давление на сотрудников постпредства Венесуэлы в ООН.

Монканда признал , что при этом секретариат ООН выдает сотрудникам представительства аккредитацию для участия в различных конференциях и отказывает в таковой представителям Хуана Гуайдо.

ИСТОЧНИК KP.RU