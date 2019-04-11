2019-04-11T02:13:08+03:00
Политика

В сирийском лагере аль-Холь погибли 235 детей

Лагерь для беженцев расположен на территории, подконтрольной международной коалиции во главе с США
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Сирийские дети содержаться в лагере аль-Холь в ужасающих условаияхСирийские дети содержаться в лагере аль-Холь в ужасающих условаияхФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В лагере аль-Холь на северо-востоке Сирии 235 детей погибли из-за катастрофической гуманитарной ситуации. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Виктор Купчишин.

По его словам, представители центра смогли пообщаться с беженкой, которой удалось покинуть лагерь аль-Холь, расположенный на территории, подконтрольной международной коалиции во главе с США. Женщина рассказала, что в этом месте, призванном стать убежищем, ежедневно умирают 10-20 человек.

Только за последнюю неделю скончались семь детей. Люди умирают в лагере из-за нехватки лекарств, продуктов питания и ужасающих условий жизни в лагере, передает РИА Новости.

Купчишин призвал международные организации принять меры, чтобы облегчить страдания и оказать помощь сирийцам, оказавшимся в аль-Холе - одном из крупнейших лагерей беженцев в Сирии.

Напомним, сайт kp.ru писал, что аналогичная ситуация сложилась в сирийском лагере внутренне перемещенных лиц Эр-Рукбан. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров 7 апреля высказал мнение, что наиболее простым и эффективным способом решения проблемы является прекращение незаконной оккупации этой территории Соединенными Штатами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лидеры Евросоюза согласовали новую дату Brexit
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин: финансирование работ по «Союзу-5» началось
Постпред Венесуэлы в ООН обвинил США в нарушении обязательств в отношении дипломатов
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин: экипаж превратит МКС в тестовую лабораторию
Дмитрий Рогозин: Роскосмос готов развернуть автономную российскую станцию
В Китае шестилетняя девочка выжила после падения с 26 этажа
Дмитрий Рогозин: деньги, полученные за полеты астронавтов на «Союзах» расходовались неэффективно
Пенс попытался выгнать с заседания СБ ООН представителя Венесуэлы
Дмитрий Рогозин: туристы заинтересовались полетами на «Союзах» после аварии 11 октября 2018 года
В Роскосмосе заработал телефон доверия
Небензя не позволил ограничить по времени свое выступление в СБ ООН
Дмитрий Рогозин: заказчики черного пиара против Роскосмоса – бывшие руководители отрасли
Умер актер театра «Современник» Геннадий Фролов
США возобновили поставки нефти из Венесуэлы
Правительство национального согласия опровергло сообщение о сбитом над Триполи самолете
Лидеры израильской оппозиции признали поражение на выборах
Депутаты ПАСЕ приняли резолюцию с призывом к России назначить собственную делегацию
Помпео заявил, что США не удалось убедить ЕС отказаться от "Северного потока - 2"
Молния ударила в авиалайнер при посадке в "Шереметьеве"
В Киеве обязали НАБУ возбудить уголовное дело против Юрия Луценко
Умерла Герлинда Каснер - мать канцлера Германии Ангелы Меркель
В День космонавтики однофамильцы Гагарина смогут бесплатно отметить праздник на ВДНХ
Трамп станет дедушкой в десятый раз в августе 2019 года
США заявили о желании продлить договор СНВ-3
Порошенко сдал анализы экспертам VADA
В Федерации автовладельцев прокомментировали предложение ГИБДД об увеличении штрафа за превышение скорости
У берегов Анталии нашли одно из самых древних торговых судов с 1,5 тонны медных слитков
Басманный суд арестовал имущество Абызова