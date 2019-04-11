В сирийском лагере аль-Холь погибли 235 детей
В лагере аль-Холь на северо-востоке Сирии 235 детей погибли из-за катастрофической гуманитарной ситуации. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Виктор Купчишин.
По его словам, представители центра смогли пообщаться с беженкой, которой удалось покинуть лагерь аль-Холь, расположенный на территории, подконтрольной международной коалиции во главе с США. Женщина рассказала, что в этом месте, призванном стать убежищем, ежедневно умирают 10-20 человек.
Только за последнюю неделю скончались семь детей. Люди умирают в лагере из-за нехватки лекарств, продуктов питания и ужасающих условий жизни в лагере, передает РИА Новости.
Купчишин призвал международные организации принять меры, чтобы облегчить страдания и оказать помощь сирийцам, оказавшимся в аль-Холе - одном из крупнейших лагерей беженцев в Сирии.
Напомним, сайт kp.ru писал, что аналогичная ситуация сложилась в сирийском лагере внутренне перемещенных лиц Эр-Рукбан. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров 7 апреля высказал мнение, что наиболее простым и эффективным способом решения проблемы является прекращение незаконной оккупации этой территории Соединенными Штатами.
ИСТОЧНИК KP.RU
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