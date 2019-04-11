Пушков назвал принятие резолюции ПАСЕ маленьким и неубедительным шагом

СЕГОДНЯ 03:52 2019-04-11T03:52:53+03:00

Сенатор отметил, что призыв к России вернуться в организацию не подкреплен гарантиями отмены санкций

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Парламентская Ассамблея сделала шаг в верном направлении, приняв резолюцию с призывом к России назначить свою делегацию в организации. Но шаг этот выглядит неубедительно. Такое мнение высказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"Если включённый в резолюцию призыв к России вернуться - это и шаг в верном направлении, то очень маленький и неубедительный", - написал он в своем Тwitter.

По мнению российского сенатора, резолюции не хватает гарантий отмены санкций. К тому же, ее отягощают угрозы в адрес России приостановить права страны в ПАСЕ и СЕ в случае неуплаты взноса.

"Слишком шаткая основа для полноценного возвращения российской делегации", - считает Пушков.

Как ранее писал сайт kp.ru, делегаты ПАСЕ приняли резолюцию о роли и миссии ассамблеи. В ней говорится о необходимости сохранения РФ в Совете Европы (СЕ) и содержится призыв к Москве назначить делегацию в ПАСЕ и заплатить обязательные взносы в бюджет СЕ.

ИСТОЧНИК KP.RU