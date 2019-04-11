Пушков назвал принятие резолюции ПАСЕ маленьким и неубедительным шагом
Парламентская Ассамблея сделала шаг в верном направлении, приняв резолюцию с призывом к России назначить свою делегацию в организации. Но шаг этот выглядит неубедительно. Такое мнение высказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
"Если включённый в резолюцию призыв к России вернуться - это и шаг в верном направлении, то очень маленький и неубедительный", - написал он в своем Тwitter.
По мнению российского сенатора, резолюции не хватает гарантий отмены санкций. К тому же, ее отягощают угрозы в адрес России приостановить права страны в ПАСЕ и СЕ в случае неуплаты взноса.
"Слишком шаткая основа для полноценного возвращения российской делегации", - считает Пушков.
Как ранее писал сайт kp.ru, делегаты ПАСЕ приняли резолюцию о роли и миссии ассамблеи. В ней говорится о необходимости сохранения РФ в Совете Европы (СЕ) и содержится призыв к Москве назначить делегацию в ПАСЕ и заплатить обязательные взносы в бюджет СЕ.
ИСТОЧНИК KP.RU