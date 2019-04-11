Истребители НАТО поднялись на перехват пассажирского самолета над Черногорией

СЕГОДНЯ 04:24 2019-04-11T04:24:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Итальянские истребители Eurofighter Typhoon поднялись по тревоге на перехват пассажирского самолета немецкой авиакомпании Tui Fly. Об этом сообщила пресс-служба ВВС Италии.

Как пояснили военные, 8 апреля лайнер летел в египетскую Хургаду и потерял связь с наземными диспетчерскими службами. Европейский центр совместных воздушных операций НАТО в испанском Торрехоне решил направить на его перехват два итальянских истребителя. Боевые машины поднялись с базы "Джойя-дель-Колле" на юге страны.

"Прибыв в указанный район, итальянские истребители идентифицировали гражданское судно и после восстановления радиосвязи вернулись на базу", - говорится в сообщении.

Как передает РИА Новости, это первый случай применения самолетов в рамках миссии НАТО по безопасности воздушного пространства в Черногории с июня 2018 года. После вступления в НАТО страна попросила альянс обеспечить безопасность своего воздушного пространства. Эту функцию попеременно выполняют ВВС Италии, Греции и Венгрии.

ИСТОЧНИК KP.RU