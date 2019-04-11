Глава погранслужбы США ушел в отставку

СЕГОДНЯ 04:59 2019-04-11T05:05:56+03:00

Трамп не захотел назначать Вителло на эту должность на постоянной основе

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Исполняющий обязанности начальника Пограничной службы США Рональд Вителло ушел со своего поста. Об этом сообщила бывший руководитель Министерства внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен.

"От лица министерства хочу поблагодарить Рона за службу и преданность делу, желаю ему всего самого лучшего в дальнейшей карьере", - сказала она.

Вителло подал в отставку через неделю после того, как президент страны Дональд Трамп отозвал его кандидатуру с назначения на эту должность на постоянной основе. Глава государства заяви, что хочет пойти в более жестком направлении, пишет The Hill.

В обязанности пограничной службы входит охрана гограницы США с Мексикой и Канадой, а также прибрежных вод Флориды и Пуэрто-Рико.

Напомним, сайт kp.ru писал, что 8 апреля в отставку подала Кирстьен Нильсен, а в среду она прекратила выполнять свои обязанности. Стало известно, что Трамп был недоволен министром внутренней безопасности из-за отсутствия четкой позиции в миграционном вопросе.

ИСТОЧНИК KP.RU