Полковник ВС США объяснил, зачем Вашингтону "российская угроза" в Европе
Российской угрозы не существует. Такое мнение высказал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
По его мнению, размещение американских войск в Европе не оправдано, Россия не собирается нападать на Европу и не собирает свою армию на Границе, а Китай не стягивает войска для похода на Юго-Восточную Азию.
"Никакие китайские армии не собираются на границах Юго-Восточной Азии или на границе с Кореей, готовясь атаковать Корейский полуостров или вторгнуться во Вьетнам и Таиланд", - подчеркнул Макгрегор в эфире телеканала Fox News.
Полковник уверен, что американский контингент за границей выгоден лишь узкому кругу людей, которые получают за счет этого огромную прибыль. Эти люди платят сенаторам и конгрессменам США огромные деньги за поддержку любых проектов, предусматривающих размещение воинских контингентов за океаном.
"Военное присутствие за океаном — это их кассовый аппарат", - добавил военный.
Он подчеркнул, что если бы всех, размещенных за рубежом военных вернуть в Соединенные Штаты, они могли бы защищать границу с Мексикой. Сейчас людей не хватает и части не справляются с наплывом мигрантов через границу. Макгрегор считает, что нелегальная миграция выгодна чиновникам от обеих партий, ведь мигранты в будущем становятся их избирателями.
ИСТОЧНИК KP.RU