Гай Юлий Цезарь Муссолини будет судиться с Facebook из-за блокировки аккаунта

СЕГОДНЯ 07:25 2019-04-11T07:25:58+03:00

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Социальная сеть Facebook заблокировала аккаунт пользователя по имени Гай Юлий Цезарь Муссолини, и теперь этот человек намерен подать в суд на компанию за "дискриминацию".

Как пояснил сам правнук основателя итальянского фашизма Бенито Муссолини, все произошло из-за ошибки сайта. Соцсеть неправильно интерпретировала его необычное имя, однако блокировка продлилась даже меньше суток.

По словам Муссолини, который сейчас баллотируется в Европарламент от партии "Братья Италии", Facebook уже признал свою ошибку, однако иск все равно будет подан. Политик обратил внимание на то, что, несмотря на свою фамилию и корни, не публиковать в соцсети никакой фашисткой символики или даже изображений своего предка. Теперь же, согласно данным Difesa, данным вопросом будут заниматься адвокаты.

Сайт kp.ru писал о том, что в Италии даже использование цитат диктатора Бенито Муссолини считается унизительным и уничижительным.

ИСТОЧНИК KP.RU