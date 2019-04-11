2019-04-11T07:25:58+03:00
В мире

Гай Юлий Цезарь Муссолини будет судиться с Facebook из-за блокировки аккаунта

Правнук основателя итальянского фашизма намерен предъявит соцсети иск за "дискриминацию"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Правнук Бенито Муссолини Гай Юлий Цезарь. Фото: facebook.com/CaioM2019/Правнук Бенито Муссолини Гай Юлий Цезарь. Фото: facebook.com/CaioM2019/
Изменить размер текста:

Социальная сеть Facebook заблокировала аккаунт пользователя по имени Гай Юлий Цезарь Муссолини, и теперь этот человек намерен подать в суд на компанию за "дискриминацию".

Как пояснил сам правнук основателя итальянского фашизма Бенито Муссолини, все произошло из-за ошибки сайта. Соцсеть неправильно интерпретировала его необычное имя, однако блокировка продлилась даже меньше суток.

По словам Муссолини, который сейчас баллотируется в Европарламент от партии "Братья Италии", Facebook уже признал свою ошибку, однако иск все равно будет подан. Политик обратил внимание на то, что, несмотря на свою фамилию и корни, не публиковать в соцсети никакой фашисткой символики или даже изображений своего предка. Теперь же, согласно данным Difesa, данным вопросом будут заниматься адвокаты.

Сайт kp.ru писал о том, что в Италии даже использование цитат диктатора Бенито Муссолини считается унизительным и уничижительным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
СМИ сообщают о военном перевороте в Судане
Пистолет "Удав" допущен к серийному производству
Апрель объявлен в Нью-Йорке месяцем русско-американской истории
Погода в Москве на 11 апреля 2019 года: +12 градусов и небольшой дождь
Полковник ВС США объяснил, зачем Вашингтону "российская угроза" в Европе
В Японии открылась станция без входа и выхода
В Германии санкции США в отношении европейских стран назвали незаконными
Глава погранслужбы США ушел в отставку
Истребители НАТО поднялись на перехват пассажирского самолета над Черногорией
Пушков назвал принятие резолюции ПАСЕ маленьким и неубедительным шагом
Федор Конюхов 10 апреля попал в новый шторм в Тихом океане
Лидеры Евросоюза согласовали новую дату Brexit
В сирийском лагере аль-Холь погибли 235 детей
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин: финансирование работ по «Союзу-5» началось
Постпред Венесуэлы в ООН обвинил США в нарушении обязательств в отношении дипломатов
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин: экипаж превратит МКС в тестовую лабораторию
Дмитрий Рогозин: Роскосмос готов развернуть автономную российскую станцию
В Китае шестилетняя девочка выжила после падения с 26 этажа
Дмитрий Рогозин: деньги, полученные за полеты астронавтов на «Союзах» расходовались неэффективно
Пенс попытался выгнать с заседания СБ ООН представителя Венесуэлы