Пистолет "Удав" допущен к серийному производству
В России к серийному производству допущен пистолетный комплекс "Удав". Межведомственная комиссия допущен составила соответствующий акт, который был утвержден Министерство обороны.
"Удаву" присвоена литера "О1". Емкость его магазина - 18 патронов калибра девять миллиметров. При этом оружие может стрелять как трассирующими, так и бронебойными и экспансивными боеприпасами.
Также для "Удава" будут производить два новых патрона. Один - повышенной пробиваемости, второй - дозвуковой для стрельбы с глушителем. Пистолет стал полностью отечественной разработкой, которая собирается из российских комплектующих, передает РИА Новости.
Как рассказывал в январе этого года сайт kp.ru, новое оружие заменит пистолет Макарова в российской армии. Как объяснил главный конструктор "Удава" Иван Козлов, требования к самозарядному пистолету нового типа выдвинула специальная комиссия Минобороны. Он должен быть надежнее, мощнее, точнее и легче предшественников.
ИСТОЧНИК KP.RU