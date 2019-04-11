Пистолет "Удав" допущен к серийному производству

СЕГОДНЯ 07:27 2019-04-11T07:27:23+03:00

Корреспондент «Комсомольской правды» Александр Бойко (на фото - слева) и конструктор «Удава» Иван Козлов на стрельбище. Фото: Александр БОЙКО

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В России к серийному производству допущен пистолетный комплекс "Удав". Межведомственная комиссия допущен составила соответствующий акт, который был утвержден Министерство обороны.

"Удаву" присвоена литера "О1". Емкость его магазина - 18 патронов калибра девять миллиметров. При этом оружие может стрелять как трассирующими, так и бронебойными и экспансивными боеприпасами.

Также для "Удава" будут производить два новых патрона. Один - повышенной пробиваемости, второй - дозвуковой для стрельбы с глушителем. Пистолет стал полностью отечественной разработкой, которая собирается из российских комплектующих, передает РИА Новости.

Как рассказывал в январе этого года сайт kp.ru, новое оружие заменит пистолет Макарова в российской армии. Как объяснил главный конструктор "Удава" Иван Козлов, требования к самозарядному пистолету нового типа выдвинула специальная комиссия Минобороны. Он должен быть надежнее, мощнее, точнее и легче предшественников.

ИСТОЧНИК KP.RU