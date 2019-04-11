Генсек ООН призвал стороны остановить вооруженное противостояние в Ливии

СЕГОДНЯ 07:51 2019-04-11T07:51:06+03:00

Гутерриш похвалил своего спецпредставителя за его работу по урегулированию конфликта в Ливии

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал силы Правительства национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армией (ЛНА) немедленно остановить вооруженное противостояние между собой.

"Ситуация сейчас очень опасна. Главное, что противостояние немедленно нужно остановить", - подчеркнул он.

Гутерриш похвалил своего специального специального представителя Гасама Саламе за его работу по урегулированию конфликта в Ливии, которую тот выполняет в сложных условиях, передает ТАСС.

“ Для меня ясно, что нам нужно перезапустить серьезный политический диалог и серьезные переговоры, но это невозможно без прекращения насилия", - уверен глава ООН.

Генеральный секретарь признался также , что крайне обеспокоен положением беженцев и внутренне перемещенных лиц в Ливии.

Как писал сайт kp.ru, Совет Безопасности ООН 6 апрелся призвал Ливийскую национальную армию во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, избежать в стране военного столкновения.

ИСТОЧНИК KP.RU