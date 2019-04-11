2019-04-11T07:57:36+03:00
Политика

Трамп считает, что Евросоюз слишком жесток в ситуации с Brexit

То же самое, по мнению президента США, относится и к двусторонней торговле
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американский лидер Дональд ТрампАмериканский лидер Дональд ТрампФото: REUTERS
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Европейский союз занял слишком жесткую позицию по отношению к Великобритании и процессу ее выхода из состава объединения, в частности. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

"Очень плохо, что Евросоюз так жесток к Великобритании и Brexit. ЕС также является жестким торговым партнером по отношению к Соединенным Штатам, но это изменится", - написал американский лидер у себя на странице в Twitter.

Сайт kp.ru сообщал о том, что ранее в среду в Брюсселе состоялся экстренный саммит лидеров 27 стран ЕС. В ходе заседания рассматривался вопрос переноса даты Brexit, в результате было предварительно согласовано 31 октября. Такой выбор связан со сменой состава Еврокомиссии, которая должна состояться именно осенью.

Теперь британский премьер-министр Тереза Мэй должна дать согласие на эту дату и все прилагаемые к ней условия.

Около 700 тысяч человек приняли участие в акции протеста против Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU

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