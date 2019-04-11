2019-04-11T08:25:09+03:00
Общество

Летчики смогут вызывать дожди над горящими лесными участками

Специально для этого будут использовать йодистое серебро, которое применяют для разгона облаков
Елена АКИМОВА
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Йодное серебро, которое применяется для разгона облаков, смогут использовать для вызова дождя. ФОТО: ТАСС/Валерий ШарифулинЙодное серебро, которое применяется для разгона облаков, смогут использовать для вызова дождя. ФОТО: ТАСС/Валерий Шарифулин
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К массовым праздникам, вроде Дня Победы, принято разгонять облака, чтобы осадки не испортили мероприятие. Этим фактом уже никого не удивишь. Выполняется данная процедура с помощью йодного серебра. Этот же реагент, но в другом количестве, можно использовать для вызова обильных осадков. Данное открытие пригодится спасателям, которые заняты на тушении лесных пожаров.

Недавно специалисты Росгидромета и «Авиалесоохраны» завершили многолетние испытания, которые показали, что в 70% случаев применения реагента на землю выпали осадки средней и высокой интенсивности.

Методика полностью готова к применению и будет актуальна на больших участках пожара, так как пожарные самолеты могут нести не более одной тонны воды, а на тушение требуется до сорока раз больше. Осадки перекроют эту потребность.

Весь механизм построен на том, что с помощью пиропатрон ПВ -26 в облако доставят йодистое серебро. Сам процесс напоминает стрельбу из ракетницы – горящие снаряды оставляют густой дым, содержащий реагент. Как только вещество попадает в облако, оно образует дополнительные ядра кристаллизации. Молекулы осаживаются на их поверхности до тех пор, пока не наберется критическая масса и все не устремится к земле.

Исследователи особенно подчеркивают, что реагент безопасен для экологии, пишет газета «Известия».

Ранее Владимир Путинна на подмосковном аэродроме "Чкаловский" встретился с российскими и иностранными спасателями, тушившими лесные пожары на территории России.

Лесные пожары в Мурманской области с высоты птичьего полета.Автор: Граф_51 (youtube.com/channel/UC6HxSArUw0kO2v9JxtAwYFQ)

ИСТОЧНИК KP.RU

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