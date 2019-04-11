2019-04-11T09:21:31+03:00
Происшествия

Полиция Бразилии задержала мужчину, продавшего оружие стрелкам из Сан-Паулу

В марте 2019 года двое молодой людей ворвались в здание своей бывшей школы и открыли огонь по ученикам
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Жертвами стрелков стали восемь человекЖертвами стрелков стали восемь человекФото: REUTERS
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Полиция Бразилии задержала мужчину, который подозревается в продаже оружия и боеприпасов молодым людям, устроившим стрельбу в одном из образовательных учреждений Сан-Паулу.

Сайт kp.ru писал о том, что 13 марта 2019 года 17-летний Гильерме Монтейро и 25-летний Энрике де Кастро ворвались в здание своей бывшей школы во время перемены и открыли огонь по ученикам. В результате их действий погибли шесть подростков в возрасте от 15 до 17 лет и две сотрудницы учреждения, еще более 15 человек получили ранения. Сами стрелки после содеянного покончили с собой.

Установить личность продавшего им револьвер и патроны мужчины удалось после изучения переписки в мобильных телефонах. Оказалось, что речь идет о 47-летнем Кристиану ди Соузе. Подозреваемого задержали в минувшую среду, 10 апреля. Мужчина не стал оказывать сопротивления и был направлен в участок для дачи показаний. Ему собираются предъявить обвинение в соучастии в организации умышленного убийства.

Портал UOL уточняет, что ранее Соузе уже привлекался к уголовной ответственности. О каком именно преступлении идет речь, не сообщается.

Стрельба в школе в Бразилии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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